Positiivne uudis Teemu Suninenile! Arctic rallil tuleb tippkonkurentsis tihedam rebimine

Suninen sai Monte Carlo rallil aset leidnud avarii järel tiimilt kõvasti kriitikat ning õhus oli ka võimalus, et aasta teiselt MM-rallilt jäetakse ta eemale. Hooaja eel andis M-Sport teada, et Suninen ei tee tänavu kaasa täishooaega ning ta saab osaleda ainult osadel rallidel. Nüüd sai selgeks, et koduteedel lubatakse soomlane siiski starti.

M-Spordi ridades teeb tänavu täishooaja kaasa ainult Gus Greensmith. Suninen peab autot jagama Adrien Fourmaux'ga. Kui Greensmith ja Fourmaux said tiimi tänu priskele rahakotile, siis Suninen on ilmselgelt meheks, kes võib M-Spordile kõige paremaid tulemusi tuua.

Arctic ralli sõidetakse 26.-28. veebruarini.