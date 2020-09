Portaal: üheksakordne maailmameister Sebastien Loeb lõpetab nädalavahetusel WRC-karjääri

DirtFishi andmetel ei kavatse Hyundai võistkond 46-aastast prantslast enam järgmiseks hooajaks palgata. Tänavu on Loeb saanud koroonakriisi tõttu seni kaasa teha ainult Monte Carlo MM-etapil, Türgis on vanameistri teine etteaste.

Hyundai on juba teatanud, et Sardiinias sõidab Dani Sordo ning Belgias Ypres' rallil on oodata starti iirlast Craig Breeni. Mullu oli Ypres' ralli ERC-sarjas ja siis suutis Breen selle võita.

Loebi ainus variant oleks see, kui WRC-sarja juhid otsustaks MM-kalendrisse lisada Monza ralli. Ent see pole sugugi kindel.