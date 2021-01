Portaal: Thierry Neuville'i viimase hetke otsus šokeeris Hyundaid

"See uudis tuli tiimile suure šokina. Nad ei oodanud seda. Nicolas sai Hyundais kõigiga hästi läbi. Okei, väikseid asju tuli ikka ette, aga mingeid pingeid on igas ekipaažis ja võistkonnas. Sellist asja poleks keegi oodanud. Ka Thierry jaoks on see šokk ja ta on kindlasti kurb. Aga ta läheb Monte Carlole vastu mulluse võitjana ta tahab teha võimalikult hea tulemuse," rääkis DirtFishi allikas.

Monte Carlos loeb Neuville'ile kaarti Martijn Wydaeghe. Kas koostööd pikendatakse, selgub pärast rallit.

Neuville andis eile interneti vahendusel pressikonverentsi. Ta ütles, et tema jaoks on tegemist valusa nädalaga.

"Olen ise kõige rohkem üllatunud. Ma ei oleks teisipäeval Nicoga testisõite teinud, kui ma oleksin teadnud, et me ei sõida Monte Carlos koos. Kui ma oleksin planeerinud kaardilugejat vahetada, poleks ma seda teinud nii vähe enne hooaja algust. Arvasin, et kõik läheb edasi nagu mullugi," lausus ta.

"Ma ei ole eriti emotsionaalne inimene, aga lahkuminek on alati valus. Ja ma polnud selleks valmis. Meil oli väga hea ja professionaalne suhe," lisas belglane.

DirtFishi info, et Neuville ja Gilsoul vaidlesid lepingu üle, lükkas rallisõitja ümber, aga mitte kuigi veenvalt.

"Meie varasem kokkulepe oli rallimaailma mõistes tüüpiline ja Hyundai poleks muud varianti aktsepteerinud. Me ei olnud alati üksteisega nõus, aga seni saime alati kõik erimeelsused lahendatud ja tulime tugevamana tagasi. Praegu pole meil vaidlust olnud," ütles Neuville.

Rallimaailmas on tavaks, et võistkonnaga sõlmib lepingu ainult sõitja, mitte kaardilugeja. Sõitja palkab omakorda kaardilugeja ja maksab talle raha.

Monte Carlo ralli peetakse 22.-24. jaanuarini.