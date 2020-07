Portaal: Tänakule palju edu toonud rallit ootavad ees kaks olulist muudatust

Väljaande teatel sõidetakse kõik kiiruskatsed Baumholderi sõjaväekompleksis ning sedapuhku peetakse ralli vaid kahel päeval. Antud otsus võimaldab Saksamaa ralli korraldajatel lubada katsete äärde ka teatud määral publikut. Kui varasemalt on meedias kirjutatud, et sakslased publikut raja äärde tänavu ei lase, siis lühem ralliformaat annab võimaluse seda siiski teha. Kuna Saksamaal kehtivad oktoobri lõpuni rahva kogunemise osas teatud piirangud, on kahepäevase ürituse puhul lihtsam ja turvalisem publikut raja ääres ohjata, kui nelja päeva pikkuse puhul.

Ühtlasi kirjutab Rallyplus.net, et kohalik autospordiliit on otsustanud tühistada tänavuse aasta Saksamaa autoralli meistrivõistlused.

Saksamaa ralli on äärmiselt edukaks kujunenud valitseva maailmameistrile Ott Tänakule. Nimelt on Tänak võidutsenud Saksamaal koguni viimasel kolmel aastal järjest.