Portaal: Saksamaa rallit võib ees oodata põnev muudatus

Praeguse seisuga sõidetakse järgmisel hooajal vähemalt Monte Carlos, Rootsi, Portugalis, Soomes, Itaalias, Hispaanias, Keenias, Jaapanis ja Austraalias. DirtFish kirjutas suvel, et WRC-sarja promootor loodab kokku saada 12 etappi, võistkonnad ise eelistaksid kümmet rallit.

Rallye-Magazin kirjutab, et sakslastel on veel teatud võimalus kalendrisse pääseda, kuid hetkeseisuga enne 2022. aastat Saksamaal rallit ikkagi ei näe. Küll aga tegutsevad korraldajad juba muudatuste kallal.

Kui seni on sõidetud Saarimaa ja Rheinland-Pfalz‎i liidumaades, siis nüüd kaalutakse ralli ära kolimist Baierimaale. Korraldajad kaaluvad ühtlasi ralli jagamist Tšehhi ning Austriaga.

WRC-sarja kalendrisse on Saksamaa MM-etapp kuulunud alates 2002. aastast. Enne tänavust aastat oli see ära jäänud vaid korra, kui Saksamaale ei jõudnud MM-karussell 2009. aastal. Viimasel kolmel korral on seal võidutsenud Ott Tänak.