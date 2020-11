Portaal: Hyundai muutis meelt ja jätkab WRC-sarjas

DirtFish kirjutab, et rahvusvaheline autoliit FIA andis võistkondadele aega eelmise nädala reedeni, et oma osalemist kinnitada. Seda tegid nii Toyota, M-Sport kui ka Hyundai.

Oluline roll oli FIA presidendil Jean Todtil, kes veenis hübriidtehnoloogia kasutuselevõtus kahtlejad viimasel hetkel ümber.

"Hübriidautod tulevad. Selles pole mingit kahtlust. Oleme kuulnud lugusid, et teised sarjad lükkavad muudatusi edasi, aga WRC nii ei tee. Selle kõige taga on Jean Todt. Sisuliselt on kõik paigas, küsimus on vaid detailides," ütles üks allikas DirtFishile.

FIA peaks 2022. aasta osas ametliku avalduse tegema kas sel või järgmisel nädalal.

Võistkonnad hakkavad hübriidajamiga autosid testima 2021. aasta alguses. Viimaste aastate jooksul on uue tehnoloogia osas skeptilised olnud nii Toyota rallitiimi juht Tommi Mäkinen kui ka tema Hyundai kolleeg Andrea Adamo. Viimastel kuudel olid suurimad küsimärgid üleval just Hyundai osas.