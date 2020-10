Portaal: Hyundai jätkamine WRC-sarjas pole kindel

DirtFish kirjutas, et rahvusvahelisele autoliidule FIA on jah-sõna öelnud vaid Toyota ja Ford, aga Hyundai mootorispordiosakond peab emafirmaga tuleviku osas endiselt läbirääkimisi.

Jutt käib 2022. aastast, kui WRC-autod hakkavad sõitma hübriidmootorite jõul, kavas on ka teisi tehniliste reeglite muudatusi.

FIA rallidirektor Yves Matton on varem öelnud, et tähtaeg MM-sarjas jätkamise kinnitamiseks on september, aga teadmistekuu on nüüdseks juba möödanik. Seega tehti Hyundaile järeleandmine.

Hyundai viivituse tõttu saavad võistkonnad uusi sõidukeid testima hakata arvatust pisut hiljem. WRC-sarja hübriidajamite varustaja Compact Dynamics pidi esialgu tiimidele uued osad tarnima 1. jaanuariks, värske info kohaselt lükkub see aga kaks nädalat edasi.