Portaal: FIA kaalub olulist reeglimuudatust, mis mõjutaks ka WRC sarja

Teatavasti on koroonaviiruse pandeemia löönud sassi kõikide FIA alla kuuluvate MM-sarjade võistluskalendrid, teiste hulgas F1- ja WRC-sarja omad. Üleilmsest eriolukorrast tingitud logistiliste probleemide tõttu pole võimalik kõiki etappe planeeritud kohtades korraldada, mis tähendab, et raske on täita kolme kontinendi nõuet.

"Kolme kontinendi tingimus on põhimõtteliselt FIA spordikoodeksi üks tingimus," rääkis vormel-1 sarja sõidudirektor Michael Masi portaalile Speedcafe.com. "Pandeemia tõttu võib FIA Maailma Motospordinõukogu antud tingimuse aastaks tühistada, kui seda peetakse vajalikuks."

"See ei puudutaks ainult F1 maailma, vaid kõiki MM-sarju. Tegemist on pretsedenditu olukorraga ning peame kogu spordimaailmaga tänavuse aastaga kohanema," jätkas Masi.