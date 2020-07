Populaarne võistlussari "Noored Roolis - Zebra Cup" alustab taas

Selleaastane võistlussari koosneb ühest eelvoorust ja kolmest etapist, eelvoor sõidetakse juba 02. augustil Tartu külje all Eesti Rahva Muuseumi B-parklas. Ka tänavu kaasatakse autosportlastest sõiduinstruktoreid, kes annavad kõrvalistmelt noortele nõu. Lisaks on plaan tuua noortele, nende peredele ning pealtvaatajatele uudistamiseks erinevate autospordidistsipliinide võistlustehnikat. Kohal on ka populaarne toidubuss, et keegi ei peaks võistlusi jälgima tühja kõhuga.

Võistlusklasse on neli: 8-12 aastased poisid ja tüdrukud ning 13-15 aastased poisid ja tüdrukud. Osaleda võivad kõik noored, isegi kui puudub varasem sõidukogemus.

Eelvoorule registreerimine on avatud ja seda saab teha Eesti Autospordi Liidu lehel.

Noored roolis - ZEBRA CUP on koostööprojekt, mis on loodud õpetamaks noori poisse ja tüdrukuid varakult autoga targalt ja ohutult sõitma nii talvel jäärajal kui suvel asfaldil.

Kogemused saadakse harjutades ja omavahel võisteldes. Võistlussari koosneb jääraja etappidest talvel ning asfaldil ja kruusal sõidetavatest etappidest suvel. Sõidetakse standardsete Renault Twingo´dega, mis antakse võistlejaile korraldaja poolt.