Poodiumile jõudnud Sebastien Loeb: tõestasin nii endale kui ka teistele, et minus on veel kiirust küll

"See oli väga lõbus. Mitte ainult sellepärast, et näitasin teistele, vaid suutsin ka endale tõestada, et minus on veel kiirust," vahendas portaal DirtFish Loebi sõnu. "Tundub, et mul on kruusa peal autoga hea tunnetus. Naudin väga Hyundaiga sõitmist. On hämmastav, kui kiired on praegused WRC masinad, seega naudin seda väga."

Päris probleemideta ei kulgenud draamatiline Türgi ralli ka Loebi jaoks, kellel läks pühapäeva esimesel kiiruskatsel (38,15 km) rehv katki. "Kuulsin, et Rovanperä, Ogier ja Lappi on peatunud. Kõik olid peatunud ja me sõitsime suure tolmu sees. Ütlesin endale, et ei hakka riskima ja tähtis on katse lõpuni tulla. Siis lõhkes aga meil rehv ning ma ei teagi, kus see katki läks."

"See valmistas tol hetkel palju pettumust, aga lõppude lõpuks olid teistel samad jamad ja me olime konkurentsis sees," jätkas prantslane. "Lõpetasime poodiumil, mis on väga hea tulemus. Tõin meeskonnale olulisi punkte ja see oligi minu eesmärk. Olen tulemuse üle väga õnnelik ja uhke."

Kas ja millal Loeb taas MM-rallil kaasa lööb, pole teada. "Plaan pole selle hooaja lõpu osas veel selge ning järgmise aasta kohta ma ei tea. Mul pole hetkel aimugi, mis saama hakkab," tunnistas vanameister.