Põnev-põnev! WRC kalender ei pruugi hooaja alguseks veel paigas olla

"Asenduse leidmine võib olla raske, aga me töötame selle kallal. Ei ole veel selge, kas järgmisel hooajal on 13 või 14 rallit," ütles Ciesla Motorsport Newsile, lisades, et kogu kalender ei pruugi Monte Carlo ralliks veel teadagi olla.

"Meil pole sellele mingit ajalimiiti," ütles Ciesla.

Tšiili ralli korraldajad teatasid otsusest järgmisel aastal WRC kalendrist välja jääda novembri lõpus seoses oktoobris alanud protestidega, mis riigi elu pea peale on pööranud. Esimese võimaliku asendusena vaadati tänavu viimast korda toimunud Kataloonia ralli poole, kuid hispaanlased ei saa nii lühikese etteteatamisega vajalikku sponsorraha kokku.

2020. aasta esimene MM-ralli peetakse Prantsusmaal ja Monte Carlos 23.-26. jaanuarini.