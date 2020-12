Pisarates Andrea Adamo: pidin tohutult vaeva nägema, et kõiki kaitsta

"Mul on segased tunded. Võib-olla on see esimene kord, kui ma ei oska kahe aasta jooksul teie küsimusele vastata," ütles Adamo WRC teleülekandes pisarsilmil.

"On olnud keeruline ja samal ajal imeline aasta. Tean, kui suured pinged meil olid ning kui palju tööd pidin tegema ja kui palju vaeva pidin nägema, et kõiki kaitsta. Sellel aastal on kõik kedagi kaotanud. Ka mul on sõpru, kes ei ole enam meiega. Püüdsin juhtida, aga kõike ei suuda isegi mina korraldada," viitas ta koroonaviiruse mõjule.

Vahetult enne intervjuud vestles Adamo sõitjate arvestuses maailmameistriks tulnud Sebastien Ogier'ga. Jutuajamise püüdsid kinni ka mikrofonid.

"Mäletad, kui ütlesid mulle Rally Estonial, et kui ma lasen sul tiimide arvestuses võita, siis saan sõitjate esikoha endale?" küsis Ogier naljatlemisi Adamolt.

"Mind võib alati usaldada," vastas itaallane.