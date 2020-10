Pirelli: Tänaku kõrval tundub Räikkönen jutupaunikuna

Pirelli artiklis, kus on välja toodud Tänaku teekond maailmameistriks, on teda muu hulgas kirjeldatud järgnevalt: "Tänak on keerulise iseloomuga, kelle kõrval tundub Kimi Räikkönen jutupaunikuna. Paljud inimesed teda tegelikult ei tunne, mis on ka normaalne, sest ta ei proovigi teistele meeldida. Ta tuleb Saaremaalt, mis aitab ehk palju seletada tema iseloomu: sealsed inimesed on tuntud kangekaelsuse ja tohutu tahte poolest saada seda, mida hing ihkab. Need iseloomuomadused kirjeldavad Tänakut suurepäraselt, kes võitis MM-tiitli Toyotaga ning siirdus seejärel Hyundaisse. Tänavune hooaeg pole seni aga loodetud kujul läinud, sest ta on võitnud kõigest ühe ralli. Ta alustas aastat Monte Carlos karjääri suurima õnnetusega."

Pirelli uuris paar aastat tagasi ka tema mentorilt Markko Märtinilt, missugune on Tänak igapäevaelus. "Ma ei tea. Ta räägib eesti keeles samamoodi," kõlas vastus.

Ühtlasi toob Pirelli välja Tänaku kiiruse. "Tema kohta saab kindlasti öelda, et ta on kiire. Tegelikult isegi pimestavalt kiire. Ta õppis piire tunnetama läbi raskuste, sest ta astus neist üle. Mitmeid aastaid oli M-Spordi tiimipealik Malcolm Wilson tema ülemus. Need ei olnud alati lihtsad aastad, sest Wilson pidi maksma kinni palju metalli lõhkumist," kirjutatakse artiklis. "Ühel hetkel kaotas Wilson kannatuse, sest oli proovinud Tänakuga kõike: käe ümber panemist, karjumist ja ignoreerimist. Miski neist aga midagi ei muutnud. Tänak ajas oma asja edasi."

