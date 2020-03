PILTUUDIS | Ott Tänak alustas Frankfurdist koduteed

Tänakut ja tema kaardilugejat Martin Järveoja ootab nüüd pikk võistluspaus, sest aprilli lõpus toimuma pidanud Argentina ralli on tühistatud. Juba varem oli ära jäetud Tšiili etapp.

Hetkeseisuga peaks WRC hooaeg jätkuma 21. - 24. maini sõidetava Portugali ralliga.

"See on midagi, mis on meie kontrolli alt väljas," kommenteeris Mehhikos teise koha saanud Tänak Tšiili ja Argentina rallide ärajäämist. "Sellised olukorrad on hetkel üle maailma toimumas ja Tšiilis on omakorda väga eriline situatsioon. Raske on seda kõike kommenteerida."