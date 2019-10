Autoralli maailmameister Ott Tänak tunnistab, et sügavalt asjas sees olles, on tal ja ilmselt ka kaardilugeja Martin Järveojal tiitlivõidu suurusest isegi keeruline aru saada. Raske oli ka pärast Kataloonia ralli finišit emotsioone välja näidata. „Kogu see pinge, mis oli terve nädala… pärast finišijoont see kohe maha ei jooksnud, et oleks saanud võitu rahulikult tähistada,” meenutab Tänak möödunud pühapäeva pärastlõunat. „Selle jätsime hilisemaks, sest sel hetkel oli raske vastu võtta, mis tehtud sai. Aga kivi langes südamelt.”

Intervjuu toimub kolmapäeva pärastlõunal ja Tänak tunnistab, et pole siiani oma uue staatuse ning sellega kaasneva emotsiooniga kohanenud. Kuid ta nendib, et elu üks põhilisi eesmärke on täidetud. „Ükskõik, kas saame veel tiitleid juurde või ei saa… seda tiitlit ei võta meilt enam keegi,” lausub ta.