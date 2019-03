Pettunud Meeke: auto on olnud fantastiline ja see teeb asja eriti frustreerivaks

Reedese võistluspäeva järel on Meeke 16. positsioonil. Liidrikohal olevale Elfyn Evansile kaotab Meeke 3.45,1-ga. Päeva kokku võttes tõdes ta, et legendi kirjutamisel jäi neil üks kivi märkamata ja see tegi neile lõpuks palju kurja.

„Olen veidike ärritunud. Ma ei teinud oma tööd piisavalt hästi. Teadsime, et meil on piisavalt kiirust, kuid esimesel kiiruskatsel tabas meid ootamatu üllatus,“ rääkis Meeke avakatsest, kus tal purunes rehv.

„Vaatasin seejärel legendi kirjutamise video üle. Pidin seda kohta neli korda tagasi kerima ja alles seejärel nägin ma kivi, mis oli pimedas nurgas ja muda sees. Legendi kirjutamise ajal ma seda ei märganud. See ei ole siiski vabandus. Auto on olnud fantasiline ja see teeb asja eriti frustreerivaks.“