Pettunud Mäkinen kahtlustab Tänaku ebaõnnes roolisüsteemi valmistajat

Ott Tänaku roolivõimendi lagunemine Sardiinia ralli viimasel kiiruskatsel oli Toyotale suur pettumus. „Uskumatu!” kirus Mäkinen. „Meil pole iial midagi sellist juhtunud. See on meie rallimeeskonna ajaloos kõige hullem altminek. Eks on olnud kõike, aga see asetub kindlasti esikohale.”

Mäkinen on mures seetõttu, et roolivõim lagunes ka Jari-Matti Latvala autol. „Oleme kasutanud täpselt sama roolisüsteemi algusest peale ja probleeme pole olnud. Ei tea, kas valmistaja on muutnud roolisüsteemis midagi ja pole meid sellest teavitanud,” kahtlustas Mäkinen.