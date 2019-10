Pettunud Latvala palus Mäkinenilt vabandust: minu töö oli tiimile punkte tuua

Latvala oli kuuenda kiiruskatse järel viiendal kohal, kuid samal ajal jäi ta liidrikohal sõitnud tiimikaaslasest Kris Meeke'ist maha ainult 13,4 sekundiga.

„Ma ei leidnud hommikul head rütmi, kuid Dyfnanti ja Aberhirnanti kiiruskatsetel sain hoo üles. Tundsin end juba palju paremini,“ tunnistas Latvala tiimi pressiteate vahendusel. „Seitsmendal kiiruskatsel aga eksisime. Auto läks koheselt käest ära ning käisime külili. Kiirus oli natuke liiga suur ja ma hüppasin natuke liiga kaugele.“

Latvala tunnistas, et vedas selle avariiga meeskonda alt. „See on väga suur pettumus, et ralli on meie jaoks nüüd läbi,“ tunnistas Latvala, kes lõhkus auto turvapuuri. „See on pettumus kogu meeskonna jaoks, kuna minu tööks oli tuua meeskonnale vajalikke MM-punkte.“

Walesi ralli eel hoidis meeskondlikus arvestuses esikohta Hyundai 314 punktiga, Toyota oli 295-ga teine.

Lisaks meeskondliku MM-tiitli nimel sõidab Latvala ka enda tuleviku nimel. Soomlase tänavune hooaeg on olnud väga heitlik ja nii ei ole tal ka tulevaks aastaks lepingut. Nüüd saab ta end tõestada veel Kataloonia ja Austraalia rallidel.