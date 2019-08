Pettunud Hyundai boss: me ei saa niimoodi jätkata

"Kui autodega oleks kõik korras olnud, oleksid Thierry Neuville ja Dani Sordo võinud võidu eest heidelda. Me ei saa õnnelikud olla - see oli jälle üks etapp, kus lasime hea võimaluse käest," rääkis Adamo Autospordile.

Sordo võistluse rikkus reedene käigukastiprobleem, Neuville'i autol lõhkes laupäevasel tankodroomi katsel rehv. Pärast tiimikorraldusi sai Neuville neljanda ja Sordo viienda koha.

"Peame ise oma saatust määrama. See tähendab, et peame igas valdkonnas kõrgel tasemel ja vastupidavad olema. Me ei saa oodata, et teistel läheb midagi valesti ja saame ainult tänu sellele häid kohti. Nii ei saa rallit sõita," pahandas ta.

"Kokkuvõttes: Saksamaal oli meie auto esitus hea, aga võistkonna oma mitte. Peame paremaks saama. Vähemalt oli meie kiirus konkurentsivõimeline. Enne rallit ei uskunud ilmselt keegi, et suudame (Toyotale) nii lähedal olla," lisas Adamo.

MM-sarja kokkuvõttes jääb Neuville liider Ott Tänakule alla 33 punktiga, sõita jääb veel neli etappi.