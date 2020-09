Pettunud Andrea Adamo: pean Hyundai sõitjatele Sardiinia ralliks parema auto andma

Adamo pidas peamiselt silmas laupäeva hommikul Ott Tänakuga juhtunut - valitsev maailmameister pidi rooliprobleemide tõttu juba esimesel kiiruskatsel päeva lõppenuks tunnistama.

Türgi ralli võitis Elfyn Evans (Toyota), Thierry Neuville ja Sebastien Loeb tõid Hyundaile teise ja kolmanda koha.

"Tulemused pole päris need, mida me enne rallit ootasime. Mis siis, et teine ja kolmas koht pole väga pahad. Meil oli mõningaid probleeme vastupidavusega, mida poleks tohtinud juhtuda. Need jätsid meie tulemustele oma varju," sõnas Adamo Hyundai pressiteate vahendusel.

"Lisaks oli meil nii-öelda rallimomente, nagu tänasel hommikusel pikal katsel juhtunud rehvipurunemised. Minu ekipaažid tegid kõik, mis võimalik oli ja tahan neid tänada. Meie ülesanne on Sardiinia ralliks neile parem auto anda," lisas itaallane.

Sardiinia ralli sõidetakse 9.-11. oktoobrini.