Petter Solberg tahab uue tehasetiimi WRC-sarja maailmameistriks vedada

"Olen alates 2009. aastast omanimelise võidusõidutiimiga võitnud erinevaid tiitleid. Seega saan ma tänu omandatud kogemustele edasi minna. Minu ümber on head inimesed ja mul on vajalik varustus olemas. Nii et kõik on võimalik. Minu järgmine eesmärk on tulla autoralli MM-sarja maailmameistriks," lausus 45-aastane norralane.

Solbergi sõnul pole veel selge, millise tulevase tehasetiimiga ta koostööd tegema hakkab. Seni on kõige loogilisemaks variandiks peetud Subaru tagasitulekut.

"Ma ei räägi ainult ühe toojaga, variante on mitu. Olen proovinud juba mitu kuud mõnda tootjat WRC-sarja tuua. Töötame selle nime väga kõvasti, aga eks näis, mis sellest välja tuleb. Kõik võtab aega, sest ettevõtmine on väga suur," selgitas Solberg.