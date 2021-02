Petter Solberg poja suurest debüüdist: mõtlesime, et ega see liiga vara ei tule

Solberg ja Hyundai lõid tänavuse hooaja eel käed kaheks aastaks. Solberg pidi algselt tegema kaasa hooaja WRC2-sarjas, kuid juba hooaja teisel etapil saab noor sõitja võimaluse WRC masinaga võistelda.

Mida arvab kõigest aga talendika sõitja isa, 2003. aasta autoralli maailmameister Petter Solberg?

"Olen mõelnud kaua, millal saab Oliver võimaluse WRC-s suure autoga. See on väga suur asi, aga praegu ongi selleks hea aeg," kirjutas norralane DirtFIshi veergudel. "Kui vaatame mõnda eelmise aasta tulemust ning aegu, mida ta Hyundai i20 R5 masinaga näitas Arctic ralli teisel päeval ja Monte Carlos, siis on selge, et aste edasi WRC masinasse oli tulemas."

"Ausalt öelda aga Pernillaga (Solbergi abikaasa - toim) arvasime, et see juhtub aasta teises pooles. Esimene reaktsioon oli väga hea. Vanematena oleme väga uhked," jätkas rallilegend. "Kui laps mängib hokit või jalgpalli, siis see on nagu esimest korda esindusmeeskonda pääsemine. See on suur asi. Koheselt mõtlesime aga, et ega see liiga vara ei tule. Samas teame, et Oliver on selleks valmis. Teame, et ta oskab autoga sõita. Kui oleksid näinud teda juba noorena sõitmas 600-hobujõulise rallikrossi autoga, siis tead, et ta ei karda võimsust ning armastab kiirust."

"Kuid kas aeg on õige? Ütlesime seda kohtumisel Andrea Adamole (Hyundai võistkonna juht - toim). Pean ütlema, et Andrea on lahe inimene ning ta tunneb ajalugu. Ta tuli kohe minu juurde ja ütles: "Ütle mulle, Petter, mida ütlesid sina Malcolm Wilsonile (M-Spordi juht), kui ta palus sul 1999. aastal sõita Safari rallil Thomas Rädströmi Ford Focusega? Sa ei öelnud talle, et kardad, et see võib liiga vara olla. Sa haarasid võimalusest kinni!" avaldas Solberg. "Nüüd on Oliveri jaoks olukord sama. Ta on haaranud võimalusest kinni. Tema ei jõua seda ära oodata. Meie ka mitte."