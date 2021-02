Siiani valitses teadmine, et talvistel teedel on kõige kiirem ralliauto Toyota. Arctic ralli avapäeval sõidetud kaks pisut üle 30 km pikkust kiiruskatset pöörasid aga senise arusaama peapeale. Taliralliks tõsiselt valmistunud Ott Tänak on muutnud Hyundai jääl ja lumel konkurentide sõiduvahendist kiiremaks. Tõsi, see oli alles ralli algus, kuid teatud järeldusi võib juba teha.