"Peame jumalale lootma, et Neuville'il sama ei juhtu..." Tiimiboss kommenteeris Loebi ja Sordo tehnilist riket

"Tundub, et tegu on bensiinisüsteemi rikkega. Teeme, mis võimalik, et sellist viga tulevikus vältida," sõnas Hyundai tiimiboss Andrea Adamo napisõnaliselt WRC teleülekandele.

Kas bensiini lihtsalt ei olnud piisavalt? "Me ei ole nii rumalad, et ei suudaks välja arvutada, kui palju meil katsete jaoks kütust vaja on."

Kuna Sordot ja Loebi tabas samasugune rike, tekkis kõigil mõistagi üks ja sama küsimus: kas see probleem ähvardab ka Neuville'i? "Kuna hoolduspausi ei ole, siis ei ole meil võimalik midagi ette võtta. Peame lihtsalt lootma, et neil midagi ei juhtu," vihjas Adamo, et ta on ka belglase ralli pärast mures.

Ralli liider Ott Tänak oli samal ajal väga rahulik ning jäi päeva esimese poolega väga rahule. "Meil oli väga hea esimene tiir. Olud on suhteliselt rasked tolmu tõttu, aga pidamist on üllatavalt palju ja autoga on kõik korras. Praegu on hea suruda. Pool päeva on aga veel ees, aga teine tiir on tavaliselt natuke keerulisem, nii et meil tuleb fookust hoida."