Peaeesmärgi täitnud Ogier'l jäid Rally Estoniast kahetised tunded: olime suutelised rohkemaks

Ajaloo esimesele Eesti MM-rallile läks Toyota sõitja vastu liidrina, edestades kaheksa silmaga Elfyn Evansit ja 20 punktiga Thierry Neuville'i. Türgi rallile läheb Ogier vastu üheksapunktilise eduga Evansi ja 13-silmalise eduga kolmandaks kerkinud Ott Tänaku ees. Rally Estonial nulli peale jäänud Neuville jääb maha 37 silmaga.

"MM-sarja liidrina minna rallile teepuhastaja rollis on peamine eesmärk lähimaid rivaale edestada ning seda ma ka Elfyni ja Thierryga teha suutsin," rääkis Rally Estonial kolmandaks tulnud prantslane portaalile DirtFish. "Samas valmistas see pettumust. Me olime suutelised rohkemaks. Laupäeva pärastlõunal oli meil probleeme haardumise leidmisega ning lisaks tuli meil rehv velje pealt ära."

Järgmisel nädalal toimuval Türgi rallil loodab Ogier korrata eelmise aasta võitu. "Väga kannatamatult tahan näha, kus Türgis omadega oleme. Mul on sealt seoses eelmise aasta võiduga head mälestused," sõnas 36-aastane Ogier. "Selle tulemuse kordamine pole lihtne. See on karm ralli ning seal teede puhastamine on eriti keeruline."