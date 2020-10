Palju kõmu tekitanud Jari-Matti Latvala elulooraamat tõlgitakse eesti keelde

Paljud fännid üle maailma on sotsiaalmeedias palunud, et teos tõlgitaks nende emakeelde. Latvala sai esialgu hea uudise teatada vaid eestlastele.

"Järgmisel aastal avaldatakse kindlasti teos Eestis. Proovime ka muudes riikides, aga selleks tuleb leida väljaandja, kes sellega tegeleks," rääkis Latavala portaalile Uhreilu Uutiset.

Soomes on teos tekitanud palju kõmu ja Latvala ei saa müügiedu üle kurta. Esmatrükk oli 4000 eksemplari, need osteti kohe ära. Seejärel trükiti 2000 eksemplari juurde. Portaal lisab, et raamatukaupmeeste pidupäevad ehk isadepäev ja jõulud on veel ees, seega potentsiaali jagub.

"Oleme saanud palju kiitust ja see on olnud üllatav. Tagasisides on tunnustatud minu avameelsust. Loomulikult oli kohti, kus mul oli valus asjadest rääkida. Kui olin ennast tühjaks rääkinud, läks tunne paremaks. Raamatu tegemine oli nagu teraapia," selgitas Latvala.