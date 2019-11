Paljastatud: Citroen tegi viimases hädas veel pakkumise Thierry Neuville'ile

Citroeni meeskonna boss Pierre Budar avaldas Belgia telekanalile RTBF, et nad tegid Ogier'i lahkumise järel pakkumise Neuville'ile. Budar tunnistas juba varem, et nad oleksid MM-sarjas jätkanud, kui neil oleks võistkonnas olnud üks kolmest tipp-piloodist ehk Ogier, Neuville või Ott Tänak.

Kui Tänak lõi käed Hyundaiga ja Ogier otsustas prantslaste juurest lahkuda, siis Citroen pöörduski viimases hädas just Neuville'i poole.

„Tahtsime võidelda tiitli eest ja selleks on vaja ühte kolmest tipp-piloodist. Neuville on üks nendest ja võtsime temaga ka ühendust. See oleks olnud viga, kui me ei oleks seda teinud,“ tunnistas Budar, et nad lähenesid ametlikult viiekordsele MM-hõbedale.

„Oleksime saanud talle pakkuda ainult ühe aasta pikkust lepingut, kuid ta on seotud pikema projektiga, mis kestab 2021. aastani,“ lisas Budar, et probleemiks osutus pakutava kontrahti pikkus. "Me ei olnud tema jaoks atraktiivne väljavaade."