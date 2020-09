Ott Tänakut koheldi Jaapanis kui Hollywoodi staari, tal oli isegi kehadublant

2018. aasta lõpus külastasid Ott Tänak ja tema kaardilugeja Martin Järveoja koos meeskonnakaaslastega Jaapanit. Vastuvõtt Toyota kodumaal oli vägev, sest mehed olid just kindlustanud oma tööandjale maailmameistritiitli tehasetiimide arvestuses.

Legendaarsel Fuji ringrajal toimus Toyota Gazoo Racingu festival, kus rallimehed osalesid koos teiste Toyota erinevate autospordialade sõitjatega. Nende seas oli ka Vormel-1 maailmameister Fernando Alonso, kes kuulus Toyota kestvussõidu meeskonda. TV3 eetrisse jõuab väga haruldane materjal meeste omavahelistest vestlustest.

Autoshow'd kogunes ringrajale vaatama umbes 40 000 inimest, sealhulgas ka jaapanlaste seas endiselt populaarne sumomaadleja Baruto ehk Kaido Höövelson. Oti jaoks algas Jaapanis aga üks päev juba varavalges reklaamivõttega, kus teda koheldi nagu Hollywoodi staari, tal oli isegi kehadublant.

Sarja kolmandas episoodis tuleb juttu veel meeste omavahelistest suhetest maailmameistrivõistluste karussellis, sest koos veedetakse rohkem aega kui oma lähedastega. Kuidas mõjutab pidev eemalolek pereelu?

Rohkem eetriaega saab seekord ka kaardilugeja Martin Järveoja. Rallis on välja kujunenud nii, et staarid on ikka need, kes rooli keeravad, aga autos on ju kaks meest. Kaardilugejatel on tegelikult palju suurem roll, kui ainult kiiruslegendi ette lugeda. Martini puhul ulatub see akende pesemisest õige muusika valimiseni.



Sterotek Filmi meeskonna sõnul läksid nad tegema filmi, aga tegelikkuses kogunes nii palju tänuväärset materjali, et jagub ka 5-osalise sarja jaoks. Pärast avaepisoodi saadi ootamatult palju tagasisidet ning kõlama jäi mõte, et kui film oli grandioosne ja hollywoodilik, siis sari on palju elulisem ja näeb isegi rohkem, mis toimub telgitagustes. Sarja viimane ehk viies osa keskendub 2019.aasta Hispaania rallile, kus Ott Tänak ja Martin Järveoja võitsid maailmameistritiitli.

„Ott Tänak – The Movie: seriaal“ on TV3s pühapäeviti kell 19.30.