OTT TÄNAKU VIDEOBLOGI | Tänak: "Mingit muutust on vaja! Kogu meeskond töötab selle nimel"

Korsika etapilt lahkus Tänak veljepurunemise tõttu pisut negatiivsete emotsioonidega. "Kindlasti on kahju, et juba kolm asfaldirallit järjest on meid sama saatus tabanud. Mingit muutust on vaja ja kogu meeskond töötab selle nimel, et see korda saaks. Täna on kogu sari niivõrd tihe ja sellised punktikaotused on väga valusad ja neid on raske tagasi saada. Antud hetkel on jätkuvalt probleem veljepurunemisega. Suures pildis tundub, et probleem ei ole isegi veljes, vaid seda põhjustab miski muu - insenerid töötavad selle kallal ja loodetavasti seda tulevikus enam ei juhtu."

Argentina etapi Tänak mullu võitis, kuid varasemalt ei olnud see ralli tema lemmikute seas.

"Argentina oli eelmisel aastal väga positiivne. Varasemalt pole mulle siin väga meeldinud - teed on pahas seisukorras ja autod neid olusid ei naudi. Eelmisel aastal ei olnudki olud niivõrd erinevad, aga kogu ralli sobib meie autole seetõttu hästi, et teed on kiired ja see on ka midagi, mis sobib mulle isiklikult. Kompott töötas väga hästi. Sel aastal on ilm teinud olud keerulisemaks ja see ralli üleüldiselt võib olla natuke rohkem loterii kui ta varem on olnud. Katsume reedese päeva üle elada, tundub, et tuleb kuiv ralli, mistõttu just reede ongi kõige keerulisem."

