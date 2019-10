Ott Tänaku tõusud ja langused teel maailmameistriks

2010. aastal osaleb Ott koos kaardilugeja Kuldar Sikuga seitsmel MM-ralli. Nad sõidavad N-rühma Mitsubishiga ning võidavad PWRC arvestuses kaks etappi. Hooaja kokkuvõttes 4. koha.

2011. aastal osaleb Ott kaheksal MM-rallil. SWRC arvestuses saab ta koos Sikuga kolm võitu ja hooaja kokkuvõttes 2. koha. Walesi rallil sõidavad nad Stobart M-Spordi meeskonna värvides MMil esimest korda WRC autoga ning saavad 6. koha.

2012. aastal saab Otist M-Spordi meeskonna sõitja ning ta teeb koos Sikuga kaasa terve MM-hooaja. Sardiinias jõuavad nad esimest korda poodiumile, saades 3. koha. Hooaja kokkuvõttes saavad nad 8. koha. Meeskonna pealik Malcolm Wilson pole noore saarlase esitustega rahul ning jätab ta järgmiseks aastaks meeskonnast välja.

Ott Tänak kihutamas Argentina rallil Foto: m-sport.co.uk

2013. aasta on Oti jaoks eriti keeruline. Valitseb oht, et rallisõitjana võib karjäär olla lõppenud. Tänu Oleg Grossile saab ta Eestis siiski N-rühma Subaruga sõita ning tuleb Eesti meistriks. Kaarilugejaks on Martin Järveoja.

2014. aastal saab Ott tipptasemel uue võimaluse. Märtin ja Wilson istutavad ta R5 autosse ning hooaeg kulgeb peamiselt WRC 2 sarjas osaledes. Koos vana tuttava kaardilugeja Raigo Mõlderiga võidetakse oma klassis Poola ralli ja saadakse hooaja kokkuvõttes 6. koht.

2015. aastal sõidab Ott taas M-Sport meeskonnas WRC-sarjas. Poolas saab ta 3. koha, hooaja kokkuvõttes on ta aga 10. Rohket kõneainet pakkus Mehhikos juhtunud õnnetus, kui eestlased sõitsid autoga teelt välja järve ning pidid pääsemiseks näitama oma ujumisoskusi.

2016. aastal saab Ott Poolas ja Walesis WRC-autoga 2. koha.

2017. aastal alustab Ott senini kestvat koostööd Martin Järveojaga. Sardiinias saadakse karjääri esimene võit. Võidetakse ka mõned kuud hiljem Saksamaal ning veel viiel korral jõutakse poodiumile. MMi kokkuvõttes saadakse 3. koht ning Tänak valitakse aasta lõpus Eesti aasta meessportlaseks.

Sardiinia ralli poodium ja vettehüpe Foto: Timo Anis

2018. aastal liitub Ott Toyota meeskonnaga. Koos Järveojaga võidetakse neli MM-rallit ning ollakse hooaja viimase etapini tiitliheitluses. Lõpuks lepitakse siiski taas WRC-sarja 3. kohaga.

2019. aastal on Ott WRC-sarja valitseja. Koos Järveojaga võidab ta kuus MM-rallit ning 27. oktoobril kindlustavad nad Kataloonias ajaloolise MM-tiitli. Sõita jääb veel Austraalia ralli, kuid see ei muuda enam midagi.