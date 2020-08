Ott Tänaku sõnum FIA-le ja WRC-le: see on kui ora tagumikus, aga peame seda tegema

"Olukord on keeruline ning mingil hetkel peame hakkama seda kontrollima," rääkis Tänak Rally di Alba ajal DirtFishile. "Promootor, FIA ja rallide organiseerijad peavad keskenduma sellele ning tegelema asjaga. Ettevalmistus ja reeglid, mida võistkonnad ja inimesed hakkavad järgima, peavad olema väga ranged."

"Kui tahame meistrivõistlustega aasta lõpuni jätkata, siis peavad paigas olema kindlad regulatsioonid, kuidas inimesed käituvad ja koos töötavad ning koroonaviirusega tegelevad," jätkas Hyundai sõitja. "Meil peavad reeglid paigas olema."

"Ausalt öelda on see kui ora tagumikus, aga peame seda tegema, kui tahame MM-sarja ja sporti teha. See on parem kui kellegi haigestumine," sõnas Tänak.

Tänak pole ainus, kes on kutsunud FIA-t ja WRC-d üles rohkem aktiivsust näitama. Häälekalt on seda teinud kuuekordne maailmameister Sebastien Ogier.

"Praegusel hetkel ei saa me öelda, et FIA-lt ja promootoritelt tulevad uudised oleksid väga julgustavad. Tegelikult, asi pole isegi selles, et uudised pole julgustavad, vaid neid lihtsalt pole! Kui võrrelda seda mõne teise alaga, siis mõtlen vahel, kas ralli on üldse professionaalne sport."

"On häbilugu, et sõitjad ja tiimid pidid nädalaid ja kuid ootama uudiseid. Samas teised (sarjad) proovisid küll end taas organiseerida, töötada ohutuse nimel ning taaselustada võistlusi," kritiseeris Ogier juulis.