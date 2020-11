Ott Tänaku sõnul vääriks Evans MM-tiitlit ka ilma Monza rallita

Kuigi WRC-sarja juhid on jäänud siiani endale kindlaks, et järgmise nädala lõppu planeeritud Monza ralli toimub, on Itaalia etapi kohal suured küsimärgid, sest Lombardia maakond on hetkel Itaalias kõige enam koroonaviirusest räsitud piirkond.

Tänak ütles Evansi hooaja ja liidrikoha kohta portaalile DirtFish: "Kindlasti on olnud tänavune väga raske ja väga erinev hooaeg - sel aastal ei ole olnud midagi normaalset. Aga kui sa oled esimene, siis sa oled ka võitja."

"Nagu öeldud, see pole olnud tavapärane hooaeg. Pole kahtlustki, et kui sa oled tšempion, siis oled sa tavaliselt pidanud rohkem teed puhastama (kruusarallidel) ja startinud rohkematele rallidele kõige ees. Aga nii pole olnud. Meil oli aasta alguses enne hooaja katkestamist kolm rallit ja seejärel veel vaid kolm," lisas eestlane.

Eelseisva Monza ralli kohta ütles eestlane: "Kindlasti meeldiks meile kõigile veel sõita. Seepärast me siin olemegi."

Rootsis ja Türgis võidutsenud Evans juhib hetkel MM-sarja 111 punktiga, edestades tiimikaaslast Sebastien Ogier`d 14 silmaga. Thierry Neuville kaotab juba 24 ja Tänak 28 punktiga, kuid kõigil neljal mehel on veel teoreetiline võimalus maailmameistriks tulla.

Monza ralli peaks kavas olema 3.-6. detsembrini.