Ott Tänaku seriaal jõuab teleekraanidele. Tänak: ootan sarja ka ise huviga

Esmakordselt avalikkuse ette jõudev „Ott Tänak – The Movie: seriaal“ viib vaatajad reisima maailma eri paikadesse, avades tipprallisõitjate elu ja maailmameistrivõistluste karusselli telgitaguseid.

Ott Tänak meenutab, et kui produtsent Eero Nõgene filmi tegemise ettepanekuga tema poole pöördus, siis ta seda juttu algul väga tõsiselt ei võtnud. "Eks me arutasime seda ikka päris mitu korda, kas selline projekt on vajalik, aga lõpuks jäin ikka nõusse. Selles mõttes on üks etapp mu elust nüüd korralikult jäädvustatud ja kunagi, kui vana mees olen, on hea meenutada. Filmi nad enne ilmumist mulle ikka näitasid, aga sarja ootan ka ise huviga," kommenteeris Tänak.

2018. aastal rändas Sterotek Filmi meeskond Ott Tänaku kannul üle maailma. Aasta jooksul filmiti 13 riigis ja kõvaketastele kogunes üle 150 tunni materjali. Tegemist oli pretsedendiga - esmakordselt oli keegi võtnud pähe terve hooaja vältel käia ühel sõitjal kaameraga järel ja teha temast film.

Dokumentaali edu tõestas, et eestlaste huvi Tänaku tegemiste vastu üha kasvab ning seetõttu oleks olnud kurb jätta materjal riiulile seisma.

„Ott Tänak - The Movie: seriaal“ Go3-s: https://go3.tv/series/ott-tanak--the-movie-seriaal,serial-1951077

TREILER: https://play.tv3.ee/ott-tanak-the-movie-seriaal-10976980