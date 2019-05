OTT TÄNAKU RALLIPÄEV: 380 hobujõudu, Toyota mootor karjumas... Ehk miks tulla taas rallipäevale?

Ma pean tunnistama, et nende hetkede meenutamine eelmise aasta Delfi Rallipäevalt koos Ott Tänakuga toovad veel täna, neid ridu kirjutades kananaha ihule.

Olen pidevalt korranud seda mantrat, et sa ei saa enam piirduda sellega, mida sa pakud selle ala fännile. Tee nii, et fänn tuleks koos perega ja et kõigil oleks seal midagi teha. Fakt on see, et Eestis korraldatakse tipptasemel autospordivõistlusi. Eks ole ka varem proovitud teha meelelahutusliku sisuga autospordi show võistlust aga alati on minu meelest miskit nagu puudu olnud. Eelmisel aastal Delfi Rallipäeval tundsin, et pusletükid on vist koos.

Ott Tänaku näol meie oma tippsõitja WRC sarjas, mis aitas kohale tuua ka teisi tippsõitjaid, sellesama Toyota Yaris WRC, mida saab telekast MM-rallidel näha demosõidud, Eesti popstaaride kontsert ja päeva läbiv põnev mees-mehe vastu crosskartide võidusõit.

Ja vaatamata sellele, et selles võistluses MM-sarja punkte ei jagatud, kaasnes sellega määramatu au ja kuulsus. Pluss võimalus peoperemees Ott Tänak välja kukutada. Seda aga ei juhtunud ja pärast erinevate mootorispordi ässade seljatamist olid finaalis vastamisi Ott Tänak ja tema tiimikaaslane Toyota meeskonnast, Esapekka Lappi.

Esimese Delfi Rallipäeva teenitud võit läkski Ott Tänakule.