Ott Tänaku osalusel toimuma pidanud Lõuna-Belgia ralli jäetakse koroonaviiruse tõttu ära

Vresse-sur-Semois' linnapea otsustas koostöös ralli korraldajatega võistluse ikkagi jära jätta. Põhjuseks koroonaviiruse juhtumite viimase aja kasv riigis.

Ott Tänak jõudis ralli toimumispaika eile õhtul. "Siinse olukorra kohta ei oska suurt midagi kirjeldada. Saabusime eile õhtul ja oleme siiani olnud vaid oma hotellis. Kuuldavasti on restoranid ja muud sellised kohad suletud," rääkis Tänaku pressiesindaja Henri Rump. "Ralli ära jäämise kohta saime info hommikul."

Samas pole vähemalt veel ära jäetud Põhja-Belgias toimuvat Hermicuda rallit, millest võtavad osa Toyota sõitjad Sebastien Ogier ja Elfyn Evans. Hyundai WRC2 sõitjatest on seal stardis Ole Christian Veiby ja Nikolay Grjazin.

Ralliportaali DirtFish kirjutab, et pole võimatu, et Tänak ja Breen kavatsevad nüüd hoopis pühapäevasel rallil starti tulla. Seda mõistagi eeldusel, et ka see ralli üldse toimub. Rump tunnistas, et ei oska seda infot kinnitada ega ümber lükata. "Ralli seal tõesti toimub, kuid kas Hyundai seal osaleb, ei oska hetkel ilmselt keegi kommenteerida," nentis ta neljapäeva lõunal.

Antud uudise valguses tekivad uued küsimärgid ka Belgias toimuva Ypresi MM-ralli kohale, mis on kavas 19. - 22. novembrini. Hetkeseisuga on ralli toimumas, samas midagi kindlat pole.

Belgia terviseminister Frank Vandenbroucke rääkis, et võimud ei hoia enam pandeemia leviku üle kontrolli ning lisas, et Belgiat ähvardab "tsunami-laadne" levik.