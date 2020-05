Ott Tänaku lootus MM-tiitlit kaitsta võib muutuda väga keeruliseks

WRC tänavune hooaeg pidi olema 14-etapiline, kuid praeguseks on tühistatud juba Tšiili, Portugali ja Keenia rallid ning edasi on lükatud Argentina ja Sardiinia etapid.

Kuna MM-sarja reeglites pole fikseeritud, mitu etappi on vaja minimaalselt korraldada, et uus maailmameister selguks, küsis portaal DirtFish selle kohta selgitust rallijuht Mattonilt.

"Vaja oleks teatud protsenti etappe, et saaksime tiitli jagamisest rääkida. Mul ei ole seda numbrit, kuid see peaks olema mõistlik arv. Meil oli võimalus 14-etapiliseks kalendriks, kui me täidaks sellest 50% ehk seitse rallit, tundub see mõistlik arv," sõnas Matton.

Kui tänavu sõidetaksegi veel vaid neli rallit, muutub Ott Tänaku lootus MM-tiitlit kaitsta üsna keeruliseks, sest hetkel on eestlane alles viiendal kohal ja kaotab liider Sébastien Ogier`le 24 punktiga.

Matton lisas, et ei taha sündmustest ette rutata, sest hetkel ei ole võimalik öelda, kui palju rallisid suudetakse läbi viia. "Oluline on otsuseid rutakalt mitte teha ning oodata seni, kuni meil on olemas õige informatsioon," rõhutas rallijuht.

Temaga nõustus WRC promootor Oliver Ciesla. "Realistlik eesmärk on korraldada veel neli kuni seitse etappi. Ja kui me saame nelja etapiga hakkama, siis on see piisav, et MM-tiitel välja anda," märkis Ciesla.

"Meie töögrupis on seisukoht, et seitse oleks okei, aga ootame sellele ametlikku kinnitust," lisas promootor. "Aga ma olen üsna kindel, et kui meil oleks seitse rallit, oleks meil ka maailmameister."

Hetkeseisuga peaks järgmine MM-ralli toimuma 6.-9. augustini Soomes, kuid ühtegi otsust pole veel tehtud.

MM-sarja liider Ogier on kolme etapiga kogunud 62 punkti. Talle järgnevad Elfyn Evans (54p), Thierry Neuville (42), Kalle Rovanperä (40) ja Tänak (38).