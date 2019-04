Ott Tänaku ilmaennustaja tegi prognoosi ka rallifilmi esilinastuse ajaks

"Temperatuur on kuskil +1...+3 kraadi. Peetri küla pool on ilmselt selgem, aga kesklinnas on pilvisem, pigem sellised madalad pilved, sellised kus päike ka suht hästi vahelt läbi poeb (asume nö pilvede piirialal, merel on täitsa pilves, sisemaa suunas pea selge), sadu ei ole karta, samas puhub külm ja kõle põhjatuul 2-4 m/s. "Üksköik kust poolt see põhjatuul puhub, ikka on ta meil külm olnud," ütles Tõnisson. "Päikeseloojangu paiku tömbab juba kesklinnast väljaspool miinusesse, kesklinnas tund, paar hiljem."

Meeste tee kinno Cinamon Kosmos Imax kulgeb Peetris asuvast Toyota Gazoo Racingu garaažist mööda Järvevana teed ja Pärnu maanteed. Eriti hea koht autot näha on Pärnu maantee viadukt. Teekonnast teeb algusega kell 17.45 otseülekande ka Delfi TV.