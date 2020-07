Ott Tänaku huvitav ettepanek sai omajagu vastukaja ka Soomes

Madis Kalvet reporter RUS

Ott Tänak. Foto: Bastien Baudin, Hyundai Motorsport GmbH / Austral

Autoralli valitsev maailmameister Ott Tänak tunnistas hiljuti Betsafe'i blogi vahendusel, et Rally Estonial võiksid pealtvaatajatena osaleda ainult eestlased. Just niimoodi saaks koroonaviirust paremaini kontrolli all hoida.