Ott Tänaku filmist ilmub duubel-DVD koos uute lõpukaadrite ja lühifilmiga Kataloonia etapist

Filmi produtsent Eero Nõgene Sterotek Filmist tunnistab, et fännipakk kujunes töö käigus planeeritust mahukamaks. „Nii nagu filmi tehes oli ka nüüd raske valida, mida välja jätta ja mida sisse panna. Usun, et tegime hea valiku ja huvitavat lisavaatamist on kõigile.

Pingutame selle nimel, et esimene partii jõuaks ka jõuluvana kingikotti,“ ütles Nõgene.

Kahe-aastane filmiprojekt on DVD-ilmumisega jõudnud lõpusirgele, maailmameistritiitli võitmisega panid Ott Tänak ja Martin Järveoja sellele ilusa punkti. Dokumentaali tegemist alustades oli meeskonna jaoks filmi tööpealkiri "meistriks saamine". Nagu teame jäi 2018. aastal tiitel tulemata, kuid seda põnevam sai film. Kataloonia rallil oldi kaameratega taas kohal ning seega on dokumentaal saanud uued emotsionaalsed lõpukaadrid ja lisaplaadil on ka lühifilm maailmameistriks tulemisest.