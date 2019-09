Ott Tänaku filmi saab 1. oktoobrist vaadata üle kogu maailma

Kuid endiselt on veel palju eestimaalasi, kes filmi näha soovivad, aga kinno ei jõudnud. Produktsioonifirmale Sterotek Film laekub iganädalaselt hulgaliselt päringuid maailma eri paigust küsimustega, millal saab filmi vaadata mõne voogedastuskanali kaudu.

Enam ei pea kaua ootama, sest film on rahvusvaheliselt vaadatav alates 1. oktoobrist globaalsel VOD-platvormil, aadressil tanakmovie.com. Linateos on tänaseks tõlgitud üheksasse erinevasse keelde.

“Lisaks Oti teekonna jälgimisele rallimaailma tippu, oli filmi tehes meie eesmärgiks kajastada ka rallit kui spordiala laiemalt. Me tahtsime näidata, kui keerulisel alal eestlased maailmas tegusid teevad. Tuginedes tagasisidele, mida oleme saanud, siis see meil ka õnnestus,” ütles filmi produtsent Eero Nõgene. “Minu jaoks oli tore üllatus, et film pakkus emotsionaalse elamuse ka naistele, kes ei teadnud enne rallist midagi, aga nüüd elavad WRC-etappide ajal Otile ja Martinile kaasa. Nüüd vaatame, kuidas läheb filmil ülemaailmselt.”