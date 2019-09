Ott Tänak: viis kilomeetrit varem tankisime - siis oli kõik korras...

"Hakkasime kiivreid pähe panema ja autosse istuma, kui ühtäkki enam mitte midagi ei töötanud," sõnas Tänak WRC teleülekandele, mainides, et probleem on elektrisüsteemis.

"Viis kilomeetrit tagasi tankisime ning siis pidime samuti auto seisma panema ja uuesti käivitama. Siis oli kõik täiesti korras."

MM-sarja üldarvestuse mõttes tõotab katkestamine Tänaku üldedu oluliselt vähendada. "Mõnes mõttes teeb see kõike palju lihtsamaks - enam pole vaja edu kontrollida, vaid saame Walesis kõvasti võitlema hakata. Muidugi on keeruline MM-tiitli nimel heidelda, kui sellised probleemid segavad."

Toyota spordidirektori Kaj Lindströmi sõnul ei teata veel täpselt, mille tõttu rike tekkis. "Insenerid rääkisid temaga telefonis ja üritasime aru saada, milles probleem on. Ilmselt on tegu mootori juhtsüsteemi või juhtmetega seotud murega."