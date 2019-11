Ott Tänak valiti neljandat aastat järjest WRC-sarja parimaks sõitjaks

Tänak valiti parimaks sõitjaks ka aastatel 2016-2018.

Hääletusel sai teise koha Thierry Neuville, kolmas oli Sebastien Loeb.

"Meil on nüüd maailmameistrile kuuluv trofee kodus, tegemist oli suurepärase hooajaga. Meil oli palju väljakutseid ja suutsime need ületada. Oli väga hea tunne lõpuks MM-tiitel võita, loomulikult on meil olnud suur fännide toetus. Ootan juba järgmiseid hooaegu," ütles Tänak WRC.com-ile.

Eile selgus, et kolmandat aastat järjest valiti parimaks kaardilugejaks Martin Järveoja.