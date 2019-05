Ott Tänak vahetab meeskonda? Toyota konkurent on eestlase palkamisest väga huvitatud

"Ott (Tänak) on minu eesmärk järgmiseks hooajaks. Ma tahan teda tagasi," kinnitas Wilson väljaandele Autosport.

"Meil on olnud väga esialgsed jutuajamised sel teemal. Tõsiseid läbirääkimisi pole me veel alustanud ja ma pole ka sellises seisus, et seda teha. Aga ma tean, mida Ott tahab ja millised on numbrid. Kui vaadata sõitjaid, kes on järgmiseks aastaks vabad, siis on Ott ilmselt ainus, keda ma tahan," jätkas Wilson.

M-Spordi boss lisas, et ei tea, kas tal eestlase palkamine õnnestub, kuid ta hakkab selle nimel tõsiselt tööle ja on valmis Tänakule pakkuma pikka kontrahti. Ühtlasi kinnitas Wilson, et nad peavad Tänaku palkamiseks ilmselt mõned autod maha müüma.

Tänak, kelle kaheaastane leping Toyotaga saab läbi tänavuse hooaja lõpus, ütles Motorsport Week`ile, et tahab uue kontrahti osas varakult otsuseni jõuda. "Hoian oma silmad ja kõrvad lahti. Tahan kindlasti tulevikuks parima variandi saada. Ma ei tea, kui kaua ma veel jätkan, kuid jätkates tahan seda teha parimal võimalikul moel," sõnas Tänak. "Hakkame lepinguga kohe tööle. Pole mingit mõtet seda teemat pikalt hooaja peale edasi lükata."

M-Spordi meeskonna huvi kohta ütles Tänak Autospordile: "Olen väga avatud. Üldiselt olen Toyotas töötades õnnelik. Hoiame kokku ja teeme head tööd. Lõpuks on minu eesmärk võita maailmameistritiitel."