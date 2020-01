Ott Tänak uuest tiimist: olen Hyundais õnnelik

Tänak testis Hyundai'd detsembris Prantsusmaal Alpides. "Autoga sõites oli koheselt tunne hea. Kerge oli sõita ja sain hea tunde kätte."

Saarlane lisas, et testimisel ajal olid teedel mõned jäised kohad, aga üldiselt olid olud kuivad ja stabiilsed. "Need olid auto tundma õppimiseks head."

Kelle seadistusega sõitsid? "Thierry Neuville ja Sebastien Loeb olid sellega juba sõitnud ning nende seadistused ei erine eriti üksteisest. Minu seadistus oli nende omadega üsna sarnane. Pärast veel kohendasime autot veidi. See aitas mul end autos mugavamalt tunda. Sellisel tasemel aga - kui auto on hea, siis ta on hea. Ja Hyundai on hea."

Debüüdi teeb Tänak Hyundai ridades hooaja avaetapil Monte Carlos. "Monte Carlos pole asi kiiruses. See on raske etapp, kus tuleb rohkem keskenduda mugavuse ja enesekindluse leidmisele. Palju oleneb pisiasjadest."

"Tahan rohkem keerulisi olusid," rääkis Tänak veel testimise kohta. "Mul on arusaam autost normaalsetes tingimustes olemas, aga järgmiseks Monte Carlole eelnevaks testiks peame leidma rohkem lund ja jääd."

Tänak lisas, et teda on Hyundai's ilusti vastu võetud ning ta on uues meeskonnas õnnelik.