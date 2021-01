Ott Tänak uuest hooajast: meie eesmärk on MM-tiitel

Mullune Monte Carlo ralli oli Tänakule debüüt Hyundai ridades. Mäletatavasti langesid Tänak ja Martin Järveoja toona juba reedesel võistluspäeval karmi avarii tõttu konkurentsist.

"See juhtus juba kaua aega tagasi ning tegu polnud minu esimese avariiga," sõnas Tänak WRC-sarja kodulehe vahendusel. "Kogemused on Monte Carlos kindlasti väga olulised. Hea on tulla siia, kui tead, et oled näinud palju erinevaid tingimusi, mis siin ette võivad tulla."

"Sellisel rallil, kus olud pidevalt muutuvad, tuleb rohkem mõelda ja nuputada välja, mis on parim strateegia," jätkas 2019. aasta maailmameister. "Vahel pole asi ainult tugevuses ja kiiruses, vaid õige rehvistrateegia valimises kiiruskatsete jaoks."

Tänak läheb peagi algavale hooajale vastu kõrgete eesmärkidega. "Meie eesmärk on MM-tiitel. Selleks peame igal rallil kõrgeid punkte saama. Võrreldes eelmise aastaga on auto arendamine kulgenud hästi. Masin pole mullusega võrreldes enam sugugi sarnane. Ma ei usu, et jääme selle autoga teistest väga kaugele," sõnas ta.

Tänavune hooaeg on ühtlasi viimane, kus WRC-s pole kasutuses hübriidtehnoloogia. "Praeguse põlvkonna autode jaoks on see hooaeg viimane. Ilmselt pole enam palju asju, mida autode juures muuta, rohkem on asi detailides," arutles Hyundai sõitja. "Möödunud aasta polnud kerge, aga olen rahul sellega, kuidas meeskond suutis raskel ajal koos töötada. Usun, et see tegi meid uueks hooajaks tugevamaks."

Monte Carlo ralli saab alguse juba neljapäeval, kui kavas on kaks esimest kiiruskatset. Esimene täispikk võistluspäev peetakse reedel.