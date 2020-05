Ott Tänak utsitab rallijuhte tagant: MM-sari peaks esimesel võimalusel jätkuma

Tänavu on koroonaviiruse pandeemia tõttu sõidetud vaid kolm MM-rallit. Pärast märtsi keskel lühendatud kujul peetud Mehhiko etappi on edasi lükatud Argentiina ja Sardiinia rallid ning ära jäetud Portugali ja Keenia jõuproovid. Järgmise rallina peaks kavas olema Soome etapp, mis on planeeritud augusti algusesse.

"Ma usun, et on palju aspekte, mida tuleks praegu arutada," sõnas Tänak portaalile DirtFish. "Kui on turvaline, siis tuleks mõistagi rallidega alustada. Praegu kannatavad ju nii need, kes tegelevad ettevalmistustöödega, logistika korraldamisega kui kõik kohapealsed asjad. Ei kannata vaid sport, vaid kõik need inimesed, kes rallide kaudu tööd saavad ja sellega igapäevast leiba teenivad."

"Kui asjad on normaalsuse suunas liikunud ja kõigi jaoks on turvaline, siis ma ei näe ühtegi põhjust, miks MM-sari ei võiks jätkuda," lisas Tänak.

Eestlane on kolme etapi järel viiendal kohal ning kaotab liider Sébastien Ogier`le 24 punktiga.