Ott Tänak: usun, et minu ja Toyota vahel pole vimma

"Pole lihtne vanast tiimist lahkuda, eriti kui meil oli niivõrd hea auto ja saavutasime suurepäraseid tulemusi. Alati on lihtsam jääda sinna, kus oled, aga mul on motivatsiooni edasi pingutada. Nagu olen juba varem öelnud, siis ma ei taha jääda ühe tiitli peale. Tahan, et neid oleks rohkem," vahendas Tänaku sõnu Itaalia portaal Formula Passion.

"Olin (Hyundai võistkonna juhi) Andrea Adamoga kogu aasta vältel kontaktis. Loodan, et moodustame hea koosluse. Olen juba näinud, et nad tahavad anda endast kõik ja MM-tiitli eest võidelda," lisas ta.

Tänaku sõnul võiksid tal normaalsed suhted jääda ka Toyota talliga. "Läbirääkimised olid pikad, aga lõpuks otsustasin valida uue tee. Usun, et meie, Toyota ja Tommi Mäkineni vahel pole vimma. Võistleme ju edasi samas sarjas, aga nüüd lihtsalt üksteise vastu."