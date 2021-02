Ott Tänak: üritame pärast Monte pettumust hooaja korralikult käima lükata

Hyundai tehasetiim paneb välja kolm ekipaaži. Eelmisel nädalal Otepää talverallil autot testinud põhisõitjate Ott Tänaku ja Thierry Neuville'i kõrval saab kolmanda masina enda käsutusse iirlane Craig Breen.

Kümne kiiruskatsega läbitakse Rovaniemis 251,08 kilomeetrit. Hooaja esimene etapp Monte Carlos lõppes Toyota pilootide Sebastien Ogier' ja Elfyn Evansi kaksikvõiduga, Neuville oli kolmas, Tänak pidi kahe rehvi purunemise tõttu katkestama.

Ott Tänak Hyundai pressiteates: "Actic Rally Finland saab olema väga huvitav võistlus. Rovaniemi on Soomes kaugel põhjas, seega kindlasti on seal külm ja lumine. Ma võistlesin seal umbes kümme aastat tagasi, seega mul on mõnede katsetega kogemus olemas. Kindlasti on see täielik lumeralli ning ma olen kindel, et ta on õigustatult WRC kalendris. Meie üritame oma hooaja korralikult käima lükata peale pettumust ja väljakutseid Montes, üritades endale ja tiimile tuua esinduslikuma tulemuse."

Hyundai tiimipealik Andrea Adamo: "Pole mingi saladus, et meie hooaeg ei alanud Monte Carlos planeeritult. Arctic Rally Finland annab meile võimaluse viga parandada. Kõik kolm sõitjat on varasemalt lumerallidel poodiumile tulnud, seega me teame, et nad on võimelised keerulistes oludes head kiirust näitama. Täiesti uus ralli on huvitav väljakutse, aga siin pole ruumi loorberitele puhkama jääda. Peame olema oma ülesannete kõrgusel kõigil kolmel päeval - me ei lepi vähema kui võiduga."