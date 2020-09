Ott Tänak Türgi rallil strateegiamängudesse ja tiimikorraldustesse ei usu

Tänak on andnud intervjuu Betsafe'i ennustusportaalile, kus talt küsitakse muu hulgas, kas kolm etappi enne hooaja lõppu võib näha juba "enneolematut strateegiamängu" ehk pilti, kus esimesest kiiruskatsest ei panda tempot peale, vaid valitakse kiiruse asemel "tasa sõuad, kaugele jõuad" strateegia.

"Vaevalt, et keegi julgeb sellises olukorras jätta tiitliheitluse teiste kätesse. Loomulikult tuleb ilma probleemideta läbi tulla, aga tasa sõudes ei ole lõpptulemus enda teha," vastas Tänak.

Sinu tiimkaaslase Therry Neuville jaoks lõppes Rally Estonia pettumusega ja ta langes punktitabelis viiendale kohale, kaotades liidrile 37 punkti. Kas see tähendab, et vahe suurenedes võib Hyundai paluda tal hakata sinu kasuks sõitma?

Tänak: "Täna on veel pikk tee lõpuni ja kõike võib veel kõigil juhtuda. Tiimikorraldusteks on veel kaugeltki liiga vara."

Kuigi ka eesootaval Türgi rallil ei ole rehvipurunemised üllatuseks, siis Rally Estonia rehviprobleemidest rääkides ütles Tänak, et kiirused olid suured ja teed pehmed ning sellest olid tingitud ka erinevad probleemid rehvidega, mistõttu pidi ka lõpptulemuse huvides strateegiliselt mõtlema. “Meie viimase päeva kahe tagavararehvi kaasavõtmise otsus tuli pigem positsioonist lähtuvalt. Meeskonna jaoks oli oluline kindlustada 1.-2. koht ja seepärast otsustati punktikatsel lisapunktide toomise nimel mitte riskida. Mõned punktid õnnestus sealt siiski teenida, aga lisakaaluga ei olnud meie positsioon selleks just kõige optimaalsem,” sõnas Tänak WRC Rally Estonia tagasivaates.

Türki jõudes on MM-sari nii sõitjate kui tootjate arvestuses läinud ülimalt tihedaks: Sébastien Ogier on küll endiselt individuaalses arvestuses liider, kuid tiimikaaslast Elfyn Evansit edestab ta vaid üheksa ning ilmselt hetke suurimat konkurenti Ott Tänakut 13 punktiga. Arvestades seda, et Tänak suutis Eestis Ogier’lt tagasi võtta 11 punkti, võib öelda, et Tänak on prantslasest ühe Ogier’ apsaka kaugusel ning eksimisruumi on prantslasele jäetud pigem vähe.

Türgi etapp on teadupoolest WRC-sarjas sisuliselt kõige karmima profiiliga ralli, kus kiirused on kõige aeglasemad, teed kõige kivisemad ja rehvipurunemised kõige lihtsamad tulema – lihtsamaks ei tee asja ka kuumad temperatuurid, mis küll tänavu ralli mõneti edasi lükkumisega on ehk karvavõrra talutavamad. Kui muidu on Türgi etappi peetud ka korralikuks väljakutseks vastupidavuse osas, siis tänavune lühem formaat teeb ka selles osas asja lihtsamaks.