Ott Tänak Türgi rallil: Neuville'i abi pole Türgis oodata. Meil mõlemal on veel võimalus tiitlit võita

Nüüd istuvad aga Ott Tänak ja tema kaardilugeja Martin Järveoja Hyundais. Mullu oli see masin Türgi ränkrasketes oludes Toyotast sobivam. Testisõitude põhjal on Tänak oma masinaga tänavugi rahul.

„Mida raskemad olud, seda positiivsema mulje auto jättis. Lihtsamates oludes, tundus asi keerulisem,“ hindas Tänak. Võrdluses Toyotaga, ei julgenud ta aga kindlat üleolekut loota. „Täna on raske ütelda, kas oleme Toyotast paremad. Nad pole ju ka käed rüpes istunud.“

Kiiruslegendi koostades koges Tänak, et tänavused olud on mullusest hullemad. „Teed on midagi sellist, nagu üle-eelmisel aastal. Pühapäev on kõige keerulisem,“ iseloomustas ta. „Erinevaid segavaid faktoreid on palju. Sellelt rallilt puhtalt läbi tulek eeldab tarkust. Kohati on vaja ka õnne, kui seda saab nii nimetada.“

Reedel algavaks võistluseks on Tänakul taktikaline plaan paigas. Ta selgitas, et palju oleneb stardipositsioonist. „Praegu on teada, millisest positsioonist stardime me kahele esimesele kiiruskatsele, edasise kohta ei tea. Ideed, mida erinevates olukordades teha, on meil igatahes paigas,“ lausus ta.

MM-sarjas kolmandal kohal olek tähendab seda, et esimestele kiiruskatsetele starditakse kolmandana. „See kõige kehvematest kohtadest kolmas. Kahel mehel on veel hullem,“ viitas Tänak MM-sarja liidrile Sebastien Ogier`le ja Elfyn Evansile. „Kui ralli algab, siis näeme, millised on meie võimalused. Oluline on püüda seda, mis realistlikult võimalik.“

Seda, et MMi punktitabelis Tänakule 24 silmaga kaotav meeskonnakaaslane Thierry Neuville asuks Türgis eestlast abistama, pole oodata. „Praegu on veel meil mõlemal võimalus tiitlit võita. Kuniks selline seis säilib, võitlevad kõik enda eest,“ märkis ta ja lisas, et abi võib oodata hoopis Hyundai kolmandas autos istuvalt legendaarselt Sebastien Loebilt.